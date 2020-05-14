Pankreas kanseri gazeteci Mevlüt Öztaş’ın kızı o plaketi ve haberlerini paylaştı

Afyonkarahisar’da 2,5 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan ve pankreas kanseri teşhisi konulan eski Cihan Haber Ajansı muhabiri Mevlüt Öztaş’ın kızı Büşra Öztaş, babasından sağlıklı haber alamadıklarını söyledi.





Sosyal medya hesabı Twitter’den açıklama yapan Büşra Öztaş, babasına yaptığı haberlerden dolayı geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından verilen plaketi paylaştı.









Öztaş, “Zamanında babama yapmış olduğu haberler sebebiyle bu plaket layık görülmüştü. Şimdi ise cezaevinde kendisine pankreas kanseri teşhisi koyuldu. Korona sebebiyle kendisinden kilometrelerce uzakta haber almak için bile haftalarca uğraşıyoruz.” şeklinde konuştu.





Büşra Öztaş, babasının tutuklanmasına sebep olan haberlerin kupürlerini de şu mesajla paylaştı: ”Evet babam gazeteci olduğu için tutuklu yargılanıyor. Diğer gazetecilerin de yapmış olduğu haberi yapmasıyla soruşturması başladı. Sonrasında da zamanında resmi bir kurum olmasına rağmen çalıştığı yer sebebiyle terör örgütü üyesi olmakla suçlandı.”









