Samanyolu Haber /Gündem / Pelikan'cı Hilal Kaplan, Peker'in ifşasını Davutoğlu'na bağladı /05 Haziran 2021 20:25

Pelikan'cı Hilal Kaplan, Peker'in ifşasını Davutoğlu'na bağladı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu ile telefon görüşmesini yayınlaması üzerine hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'dan, Ekşioğlu'nun ifadeleriyle ilgili açıklama geldi. Kaplan'ın Ahmet Davutoğlu ve ekibini suçlaması dikkat çekti.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker bugün Youtube hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni ile evli olan Serdar Ekşioğlu ile telefon görüşmesini sosyal medya hesabından yayınladı. 

İkili arasında geçen görüşmede Serdar Ekşioğlu, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eşi Süheyb Öğüt ile görüşmesini şöyle aktarıyor;

Serdar Ekşioğlu: Reisim Pelikan'a girme

Sedat Peker: Onlar da işin içinde nasıl girmeyeyim?

Serdar Ekşioğlu: Pelikan'ın başı Süheyb'i aradım ben Hilal'in kocası var ya...

Sedat Peker: O benimle görüşmek istemiş zaten

Ekşioğlu: Reisim ben görüşeyim mi Süheyb'le

Peker: Görüşsen ne diyecek ki?

Ekşioğlu: Ben Feyza'yla görüştüm Hilal'in yardımcısı

Peker'in bu paylaşımının ardından Kaplan'dan, Serdar Ekşioğlu'na yanıt geldi.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Ekşi denen yalancı ile “alakamız” şudur

Kendisi Taha Ün ile yakındır. O yüzden bu videoda hakkımızda söylediklerinin Taha Ün-Davutoğlu ekibi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Eşimle cepte görüştüğü tarihi açıklasın;HTS kayıtlarını talep edeceğiz & iftiradan dava açacağız"



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