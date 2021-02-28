Samanyolu Haber /Politika / Perinçek'e öyle bir soru geldi ki /28 Şubat 2021 20:17

Perinçek'e öyle bir soru geldi ki

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e Beyaz TV'de katıldığı bir programda "Ülkü Ocakları ile Türkiye Gençlik Birliği birleşir mi?" sorusu yöneltildi. Bu soru üzerine ise MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı açıklama yaparak tepki gösterdi.

Perinçek'e öyle bir soru geldi ki

Cumhur ittifakının destekçisi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gökçeklere ait Beyaz TV kanalında yayınlanan bir programda konuk edildi.

Programda sunucu Tahir Sarıkaya'nın Perinçek'e yönelttiği sorulardan biri "Ülkü Ocakları ile Türkiye Gençlik Birliği birleşir mi? Sıcak bakar mısınız böyle bir birleşmeye?" oldu.

Perinçek bu soru üzerine "Zaten TGB'de ülkücü gençler de var" derken "Niye sıcak bakmayalım? Türk gençliğinin birlikte olması her Türk'ün arzusu olmalıdır. Dış tehditlerin ağırlaştığı koşullarda gençliğin el ele vermesi kadar umut veren birşey olamaz" şeklinde cevap verdi.

MHP'DEN SARIKAYA'YA UYARI

Öte yandan Sarıkaya'nın bu sorusu MHP'yi çok kızdırdı. MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Twitter üzerinden Sarıkaya'yı hedef alarak "Program konuğuza sormuş olduğunuz Ülkü Ocakları İle TGB birleşir mi gibi absürt bir soru sorarak medya tarihine kesinlikle geçmiş oldunuz. Çin’in Türkiye şubesi, Rusya’nın Türkiye uydusu olan birisiyle ülkücü gençliği yan yana getirme düşüncesi beyhude ve iğrençtir" dedi.

"Katil Esat’a İkinci Atatürk deme gafletinde bulunan birisiyle, terörist Deniz Gezmiş’i yol gösterici olarak gören bir oluşumla bir olmak, beraber olmak, yol yürümek akla ziyan, vicdana mugayirdir" diyen MHP'li İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Sarıkaya'yı "İhanet ile gaflet, hata ile günah arası ince bir çizgidir. Çizgiyi aşmayınız. Sınırı biliniz. MHP ve Ülkü Ocakları mevzu bahsinde gelişi güzel konuşamazsınız konuşmayınız! Gazetecilik ayrı çıkarcılık ayrı olsa gerek" diyerek uyardı.
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