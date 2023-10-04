Pınar Gültekin davasında yeni gelişme

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan katil Cemal Metin Avcı’ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası vermişti.



Mahkeme ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın kardeşi Mercan Avcı’nın beraatine karar vermişti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ



İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanık Avcı’ya uygulanan hâksiz tahrik indirimini kaldırarak, Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.



Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Her iki tarafında itirazı üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.



YARGITAY BAŞSAVCILIĞI BİR ONAMA BİR BOZMA İSTEDİ



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini bitirerek katil Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını talep etti. Ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılması kararının bozulması istendi.



AVUKAT DR. EPÖZDEMİR: İTİRAZ EDECEĞİZ



Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, “Tebliğnameye ilişkin beyanlarımızı yapacağız. Bu tebliğname tabi ki belirleyici değil. Cemal Metin Avcı bakımından verilen cezanın onanması talep edilmiş. Bu yönüyle tebliğname sevindirici. Sanık Mertcan Avcı’ya istenen kararın bozulmasına itiraz hakkımızı kullanacağız. Hukuken hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Nihai karar Yargıtay 1. Ceza Dairesinin olacaktır” dedi.