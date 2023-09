Prenses Diana'nın ikonik 'kara koyun' kazağı 1 milyon euroya satıldı

'Kara koyun'un anlamı





Prenses Diana'nın ikonik 'kara koyun' kazağı Sotheby’s Müzayede Evi’nin New York şubesinde yapılan açık artırmada 1 milyon euronun üzerinde fiyata satıldı.Diana'nın Prens Charles ile nişanlanmasından kısa süre sonra giydiği ve üzerinde kabarık küçük koyun sıraları bulunan kırmızı kazak, "çılgınca geçen teklif verme sürecinin" ardından sahibini buldu.Sotheby's, kazağın 50 bin ila 80 bin dolar arasında satılması tahmin ediliyordu. Ancak teklifler nedeniyle müzayede evi satışı birkaç dakika uzattı. Fiyat son 15 dakika içinde astronomik bir artırmayla 190.000 dolardan 1,1 milyon dolara yükseldi.Diana, kazağı ilk kez 19 yaşındayken Haziran 1981'deki bir polo maçında giydi. Bazıları Diana'nın kara koyun desenini kraliyet ailesinde kendini yabancı hissettiği için sevdiğini iddia etti.Sotheby's'e göre bu, Prenses Diana'ya ait bir giysi için açık artırmada ödenen en yüksek fiyat oldu. Ocak ayında Infanta tarzı balo elbisesi 566 bin euroya satılmıştı.Ayrıca giysi, açık artırmada satılan en değerli kazak olarak da kayıtlara geçti.Kazak, o zamanlar pek tanınmayan tasarımcılar Sally Muir ve Joanna Osborne ile daha sonra üne kavuşan örgü şirketleri Warm and Wonderful tarafından üretildi.Windsor Hanedanı'nın yakın tarihini anlatan Netflix dizisi The Crown'un dördüncü sezonunda kazak replika olarak yer aldı.Sotheby's'in küresel moda ve aksesuar başkanı Cynthia Houlton, "Titizlikle korunan bu olağanüstü giysi, Prenses Diana'nın zarafetinin, çekiciliğinin ve modaya olan keskin bakışının fısıltılarını taşıyor" dedi.Warm & Wonderful halen tasarımın 220 euroya satılan pamuklu bir versiyonunu üretiyor.Galler Prensesi Diana 36 yaşındayken sevgilisi Mısırlı iş insanı Dodi El Fayed ile 1997'de Paris'te geçirdiği kazada hayatını kaybetti.