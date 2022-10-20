Samanyolu Haber /Dünya / 'Putin çok zor bir pozisyonda' /20 Ekim 2022 10:03

'Putin çok zor bir pozisyonda'

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'dan ilhak ettiği bölgelerde sıkı yönetim ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'çok zor bir pozisyonda' olduğunu söyledi.

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Euronews'in aktardığına göre, ABD'de 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesi Beyaz Saray'da konuşan Başkan Joe Biden, enflasyon ve petrol fiyatlarının yanı sıra dış politikayla ilgili soruları yanıtladı.  

Putin'in Ukrayna'nın ilhak edilen bölgelerinde ilan ettiği sıkı yönetim konusundaki bir soruya ise Biden, "Bence Putin çok zor bir pozisyonda. Şu anda yaptığı ise bunu (sıkı yönetim), Ukrayna halkına boyun eğdirmek için elindeki tek aracı kullanmasıdır." yanıtını verdi.

Biden ülkede artış endişesi duyulan benzin fiyatlarını kontrol altında tutmak için 15 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Tüm dünyada artan benzin fiyatlarından Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Biden, yaz aylarından bu yana attıkları adımlar sayesinde benzin fiyatlarının galon başına 2,5 dolar kadar düşüş kaydettiğini ancak düşüşün yine de bekledikleri kadar hızlı olmadığını belirtti.

Biden, "Enerji Bakanlığı stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya sürecek, bu süreç aralık sonuna kadar devam edecek." ifadesini kullandı.
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