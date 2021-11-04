Putin ile ilgili önemli bir sırrı deşifre ettiler

Rusya son dönemde 'Batı' ile ilişkilerindeki en gergin döneminden geçiyor.





Son olarak NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı alan Rusya, NATO'daki resmi misyonunun çalışmalarını da askıya almıştı.





Ancak görüne o ki 2000'li yılların başlarındaki diplomatik temaslar başarıya ulaşsaydı bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik.





Eski NATO Genel Sekreteri George Robertson, yıllar sonra çok konuşulacak bir Putin açıklamasında bulundu.



