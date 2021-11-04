Samanyolu Haber /Gündem / Putin ile ilgili önemli bir sırrı deşifre ettiler /04 Kasım 2021 11:29

Putin ile ilgili önemli bir sırrı deşifre ettiler

NATO'nun eski Genel Sekreteri George Robertson, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. NATO'nun eski patronu Putin ile aralarında geçen görüşmeye dair flaş ayrıntılar paylaştı.

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Rusya son dönemde 'Batı' ile ilişkilerindeki en gergin döneminden geçiyor.

Son olarak NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini durdurma kararı alan Rusya, NATO'daki resmi misyonunun çalışmalarını da askıya almıştı.

Ancak görüne o ki 2000'li yılların başlarındaki diplomatik temaslar başarıya ulaşsaydı bugün bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik.

Eski NATO Genel Sekreteri George Robertson, yıllar sonra çok konuşulacak bir Putin açıklamasında bulundu.

1999'den 2004'e kadar NATO'ya liderlik eden İngiliz siyasetçi Rusya Devlet Başkanı Putin'in iktidarının başlarında ittifaka katılmak istediğini açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Robertson , Putin'in yapılan toplantıda Rusya'nın Batı Avrupa'nın bir parçası olmasını istediğini açıkça belirttiğini söyledi.

Transatlantik ittifakının eski patronu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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