Samanyolu Haber /Gündem / Putin operasyon bölgesinde /18 Nisan 2023 15:03

Putin operasyon bölgesinde

Rusya’nın Doğu Ukrayna ve özellikle Donbas’ta yürüttüğü askeri harekat bütün şiddetiyle devam ediyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Rusya Devlet Başkanı Putin sürpriz şekilde yine cephe bölgesine gitti. 

Yayınlanan görüntülerde Putin cephe hattına helikopter ile ulaşıyor ve bölge komutanları karşılama yapıyor. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ani bir kararla, Herson ve Zaporojya bölgesindeki komuta merkezi Dnepr ve Lugansk bölgesindeki komuta merkezi Vostok gruplarının karargahlarını ziyaret etti.

Burada komutanlar Mikhail Teplinsky, Oleg Makarevich ve Alexander Lapin'den askeri operasyona ait son raporları dinledi.
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