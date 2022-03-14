Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı mı var?

KENDİSİNİ TECRİT ETTİ





Daily Star'ın haberine göre Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini hissediyor. Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.Rusya'nın Ukrayna işgali 19. gününde! Rus askerler Odessa'ya paraşütle inecek! Dakika dakika yeni gelişmelerRusya'nın Ukrayna işgali 19. gününde! Rus askerler Odessa'ya paraşütle inecek! Dakika dakika yeni gelişmelerHaber Global'de yer alan habere göre, İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.