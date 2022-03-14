Samanyolu Haber /Dünya / Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı mı var? /14 Mart 2022 09:40

Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı mı var?

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken ABD'de çalışmalarını sürdüren istihbarat şirketinden çok konuşulacak Putin iddiası geldi.

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Daily Star'ın haberine göre Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini hissediyor. Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.

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KENDİSİNİ TECRİT ETTİ

Haber Global'de yer alan habere göre, İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.
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