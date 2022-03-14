'6'yı ters çevirip 9 göstermenin anlamı yok'

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BEKİR YILDIZ KİMDİR?





Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) önceki gün yapılan meclis toplantısında yaşananlar Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP arasında gerginlik yarattı.ABB meclisinin AKP Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin muhalefeti hedef alan “6-9 açıklamasına” atfen, “Doğru olan budur hak olan budur altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır” ifadelerini kullanmıştı.Yıldız’ın bu sözleri sonrasında MHP’liler salonu terk etmişti ancak MHP Genel Merkezi kanadından da Yıldız’a tepki büyük.Bahçeli’nin, altı siyasi partinin genel başkanının imzaladığı Bilkent Deklarasyonu’na ilişkin “Biz altıya bakınca gördüğümüz altı oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgâhtır, karamsarlıktır, kumpastır” açıklamasında bulunduğunu belirten MHP kanadından, “Bahçeli’nin bu açıklamasına sadece Millet İttifakı cephesinden tepki geldiğine” işaret edildi. “Bahçeli’nin bu sözleri genel siyasette muhalefetin yaptıklarına yönelik bir eleştiri anlamı taşımaktadır. Peki, Bekir Yıldız’ın bu açıklamayı yapmasındaki amaç nedir? Bir belediye meclisi toplantısında, gündem dışı söz alarak, genel siyasete ilişkin yapılan bir değerlendirmeyi, yerel siyasete taşımanın amacı olsa olsa Millet İttifakı’na çanak tutmaktır” değerlendirmesi yapılırken, Yıldız’ın bu sözlerle “gizliden Millet İttifakı’na göz kırptığına” da işaret ediliyor. “AKP içinde Cumhur İttifakı’nı hedef alan Yıldız gibi kişilerin, AKP’ye de zarar verdiğine” dikkat çekilerek “Yıldız’ın bu sözlerinin altında Cumhur’u hedef alması yatıyor.AKP’nin MHP ile yaptığı ittifaktan duyduğu rahatsızlığın dışavurumu. Ancak Cumhur İttifakı, yoluna devam edecek. Her ne kadar rahatsız olanlar bulunsa da...” yorumlarında bulunuluyor.Yıldız’ın sözleri “AKP kanadında da rahatsızlık uyandırdı.” AKP’li kaynaklar, “Yıldız’ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarını doğrudan hedef alır şekilde açıklama yapmasının kabul edilemez olduğu” belirtilirken, Yıldız’ın daha sonra “yine belediye meclisinde ‘sözlerinin yanlış anlaşıldığı’ gerekçesiyle özür dilediği” de ifade ediliyor.AKP’li Bekir Yıldız, “siyasetin yakından tanıdığı” bir isim. 27 Mart 1994 yılındaki yerel seçimlerde Refah Partisi’nden Sincan Belediye Başkanı seçilen Yıldız, 31 Aralık 1996 tarihinde Sincan’da, “Kudüs Gecesi” düzenlemişti. Yıldız, 28 Şubat sürecinde görevinden alınarak yargılandı ve 2 yıl 5 ay hapse mahkûm oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde AKP’den Sincan Belediye Meclisi üyesi seçilen Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde AKP Grup Başkanvekilliği görevini üstleniyor.