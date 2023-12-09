Ronaldo, gole doymuyor: Hangi takımda kaç gol attı?





- Sporting Lizbon: 5,

Sezona iyi bir başlangıç yapan Ronaldo, 4-1 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetti.Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3 puan alan Al Nassr puanını 37'ye yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Ev sahibinde diğer goller Otavio ve Anderson Talisca'dan (2) geldi. Konuk Al Riyadh'ın tek golünü ise Andre Gray kaydetti.Cristiano Ronaldo, bu maçla birlikte kariyerinin 1200. maçına çıktı.Portekizli yıldız bu sezon ligde 15 maça çıkarken, gol sayısını da 16'ya yükseltti. Ronaldo, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.- Manchester United: 145,- Real Madrid: 450,- Juventus: 101,- Al Nassr: 39,- Portekiz Milli Takımı: 128.