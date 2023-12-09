Ronaldo, gole doymuyor: Hangi takımda kaç gol attı?

Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3 puan alan Al Nassr puanını 37'ye yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Ev sahibinde diğer goller Otavio ve Anderson Talisca'dan (2) geldi. Konuk Al Riyadh'ın tek golünü ise Andre Gray kaydetti.
RONALDO, 1200. MAÇINA ÇIKTI
Cristiano Ronaldo, bu maçla birlikte kariyerinin 1200. maçına çıktı.
GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA
Portekizli yıldız bu sezon ligde 15 maça çıkarken, gol sayısını da 16'ya yükseltti. Ronaldo, gol krallığında ilk sırada yer alıyor.
Cristino Ronaldo'nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:
- Sporting Lizbon: 5,- Manchester United: 145,
- Real Madrid: 450,
- Juventus: 101,
- Al Nassr: 39,
- Portekiz Milli Takımı: 128.