Samanyolu Haber /Gündem / Rusya 1,5 tonluk bomba kullanmaya başladı /07 Mart 2023 16:05

Rusya 1,5 tonluk bomba kullanmaya başladı

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken aynı zamanda yeni silah ve bombaların denendiği bir poligona döndü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA

Yeni teknoloji NATO silahlarını kullanan Ukrayna’nın yanı sıra, buna karşılık Rusya’da geliştirdiği yeni çeşit bomba ve silahları çatışmalarda kullanıyor.

RİA Haber ajansının yayınladığı görüntülerde, Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Ukrayna’da süren askeri operasyonlarda ilk kez yeni Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken aynı zamanda yeni silah ve bombaların denendiği bir poligona döndü.bombalarını kullandığı gözüküyor.

1,5 ton ağırlığında güdümlü bombalar ilk defa Rus ordusu tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Avdeyevka bölgesindeki müstahkem bölgelerini yok etmek için kullanıldı.

Su-25 saldırı uçağı ile birlikte Su-35 ve Su-34 bombardıman uçakları tarafından taşınabilen bomba, hedefin türüne bağlı olarak binaları içerden yok etmek için ilk defa 2019 yılında üretildi. Uydu güdümlü kontrol edilebilen bomba 1500 kilogram ağırlığında ve 40 kilometre menzile sahip, özellikle yer altında betonla kaplı müstahkem alanların imha edilmesi için kullanılıyor.
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