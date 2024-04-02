Samanyolu Haber /Gündem / Rusya 150 bin kişiyi ilaveten askere alıyor /02 Nisan 2024 11:58

Rusya 150 bin kişiyi ilaveten askere alıyor

Zorunlu askerlik hizmetinin başlatılmasına ilişkin kararnameyi imzalandı ve 150 bin yeni kişilik yeni bir güç askere alınıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bahar dönemi zorunlu askerlik hizmetinin başlatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Bu kararnameye göre, 1 Nisan ile 15 Temmuz arasında 18-30 yaş arası 147 bin kişi askere alınacak.

Yeni çıkarılan zorunlu askerlik kanununa göre ilk kez ilkbahar celp döneminde yaklaşık 150 bin genç zorunlu askerlik hizmeti için birliklere teslim olacak.

Bu yılın bahar celp dönemi, yeni kurallara göre gerçekleşecek. 1 Ocak 2024'ten itibaren zorunlu askerlik yaş sınırı 27'den 30'a çıkarıldı, ancak alt sınır değişmedi. 2023 yılı sonundan önce 27 yaşını dolduranlar askere alınmayacak. Asker alımları, bölgelerdeki toplanma noktalarından 15 Nisan'dan itibaren başlayacak.

Geçen hafta Rusya Genelkurmay Başkanlığı, bahar celbinde silah altına alınacak vatani görevini yapacak askerlerin, çatışmaların yaşandığı özel askeri operasyon bölgesine gönderilmeyeceklerine dair ailelere güvence vermişti. Operasyonda sözleşmeli askerler ile gönüllüler görev yapıyor.
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