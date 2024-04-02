Yalçınkaya davasında aç-kapa duruşma: Ailesi salona alınmadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı verdiği KHK ile meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmaya başlandı. Mahkemeye yoğun ilgiden dolayı duruşma salonunun kapısı kapatıldı. Avukatlar ve Yalçınkaya’nın ailesi salon dışında kaldı.





DURUŞMA 12 EYLÜL TARİHİNE ERTELENDİ

Davayı takip eden avukat Hatice Yıldız, sosyal medya hesabından duruşmayla ilgili gelişmeleri şöyle paylaştı:

Duruşma başladı salon doldu diye kapıyı kilitlediler. Bir kısım avukatlar salona alınmadı.

Duruşma salonu kapısı kilitlemek nedir ?

Mübaşir salonu açması için arandığında “başkan kilitlememi istedi açamam” diyor.

Duruşmaların aleniliği ilkesi çiğnendi.

Hak ihlalleri sebebiyle verilen Yalçınkaya kararı başka bir ihlalle başladı.

Avukat Kema Uçar mahkeme başkanına “çocukları dışarda duruşmayı izlemek istiyor” diye seslendi. Mahkeme başkanı kabul etmedi.

Anlaşılmaz bir tedirginlikleri var. Tanıkları neredeyse kapıyı 20 cm açarak içeri alıyorlar.”

Duruşma emniyetten yeni araştırma istenerek Eylül tarihine ertelendi.





SUÇLAMALAR HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞTU

Uluslararası hukukta suç sayılmayan eylemlerinden dolayı meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusunu AİHM değerlendirmiş, Yalçınkaya ile ilgili ByLock, sendika ve dernek üyeliği, Bankasya’ya para yatırma gibi suçlamaları hukuka aykırı bulmuştu.