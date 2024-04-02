Samanyolu Haber /Gündem / Yalçınkaya davasında aç-kapa duruşma: Ailesi salona alınmadı /02 Nisan 2024 11:52

Yalçınkaya davasında aç-kapa duruşma: Ailesi salona alınmadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararı verdiği Yüksel Yalçınkaya'nın yeniden yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Çok sayıda avukatın ilgi gösterdiği duruşmada Yalçınkaya'nın ailesi salona alınmadı. Şipşak yapılan duruşma 12 Eylül'e ertelendi.

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı verdiği KHK ile meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmaya başlandı. Mahkemeye yoğun ilgiden dolayı duruşma salonunun kapısı kapatıldı. Avukatlar ve Yalçınkaya’nın ailesi salon dışında kaldı.

DURUŞMA 12 EYLÜL TARİHİNE ERTELENDİ
Davayı takip eden avukat Hatice Yıldız, sosyal medya hesabından duruşmayla ilgili gelişmeleri şöyle paylaştı:
Duruşma başladı salon doldu diye kapıyı kilitlediler. Bir kısım avukatlar salona alınmadı.
Duruşma salonu kapısı kilitlemek nedir ?
Mübaşir salonu açması için arandığında “başkan kilitlememi istedi açamam” diyor.
Duruşmaların aleniliği ilkesi çiğnendi.
Hak ihlalleri sebebiyle verilen Yalçınkaya kararı başka bir ihlalle başladı.
Avukat Kema Uçar mahkeme başkanına “çocukları dışarda duruşmayı izlemek istiyor” diye seslendi. Mahkeme başkanı kabul etmedi.
Anlaşılmaz bir tedirginlikleri var. Tanıkları neredeyse kapıyı 20 cm açarak içeri alıyorlar.”
Duruşma emniyetten yeni araştırma istenerek Eylül tarihine ertelendi.

SUÇLAMALAR HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞTU
Uluslararası hukukta suç sayılmayan eylemlerinden dolayı meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusunu AİHM değerlendirmiş, Yalçınkaya ile ilgili ByLock, sendika ve dernek üyeliği, Bankasya’ya para yatırma gibi suçlamaları hukuka aykırı bulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yalçınkaya davasında aç-kapa duruşma: Ailesi salona... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:16:22