Samanyolu Haber /Gündem / AB, bir havayolu şirketine daha sınırlama getirdi /02 Nisan 2024 11:42

AB, bir havayolu şirketine daha sınırlama getirdi

Antalya merkezli havayolu şirketine AB'ye uçuşları yasaklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Avrupa Birliği, Rusya bağlantısı nedeniyle Antalya merkezli havayolu şirketi Southwind Hava Yollarına yasaklama getirdi.

AB, Rusya ile bağlantılı olduğu ve finansal kaynağın Rus işadamı tarafından karşılandığını ileri sürerek Antalya merkezli Southwind Hava Yollarına uçuş yasağı getirdi.

Finli havacılık otoritesinin yaptığı araştırmalar sonucunda Southwind'in ana mülkiyet payının ve fiili kontrolünün Türkiye'de değil Rusya'da olduğu ve Rus aktörlerle bağlantılı olduğu sonucuna varıldığı ileri sürüldü.

Bunun sonucunda Finlandiya Southwind'e Antalya-Helsinki arasında uçuş izni vermezken, diğer Avrupa ülkelerinin ilk başta nasıl davranacağı sorusu ortaya çıktı. Sonrasında ise Avrupa hava sahasının tamamı Southwind'e kapatıldığı için, şirketin Zürih'e de uçamayacağı kaydedildi.

Southwind Hava Yolları Almanya'da Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih ve Stuttgart'a uçmak istiyordu. Ayrıca Yunanistan'ın Kandiye kenti de uçuş programında yer almıştı.

AB hava alanları ve hava sahası Şubat 2022'den bu yana Rus uçaklarına ve havayollarına kapalı. ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya da aynı önlemi almıştı. Rusya da buna yanıt olarak hava sahasını 36 ülkenin hava taşıyıcılarına kapatarak karşılık vermişti.
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