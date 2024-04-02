İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi dağılımını belli oldu: CHP 184, AKP 130, MHP 2

Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51,14 ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildi. Oy oranını arttıran CHP de bu seçimde çoğunluğu sağladı.





Konuya dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan İmamoğlu'nun danışmanlarından Murat Ongun, İBB Meclisi'nin dağılımına ilişkin “31 Mart 2024 yerel seçimleri sonuçlarına göre İBB Meclisi üye sayısı şöyle şekillenmiştir: CHP: 184 AKP: 130 MHP: 2 İstanbul’a hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesine karşın CHP'nin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamamasına "topal ördek" benzetmesinde bulunmuştu.