Rusya’da ilk seferberlik tamamlandı

Devlet Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuri Şvıtkin, yeniden seferberlik ilan etmenin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.





Putin'e Özel Askeri Operasyon hakkında bilgi veren Şoygu, 300 bin kişinin askere çağrıldığını, 82 bin kişinin görev yapacağı birliğe sevk edildiğini, 218 bin askerin ise eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.Şoygu ayrıca özel askeri operasyon sırasında çatışmalara katılanların savaş gazisi statüsü alacağını bildirdi. Bakan, ayrıca uygun bir sosyal yardım paketi alacaklarını da sözlerine ekledi.Bu görüşmede Putin, sadece iyi eğitilmiş seferber kişilerin cepheye gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Devlet Başkanı, kısmi seferberlik sırasında yaşanan zorlukların kaçınılmaz olduğunu kaydetti.“İlk aşamada bazı sorunlar ve zorluklar vardı. Bu muhtemelen kaçınılmazdı” diyen Putin, “Gerekli sonuçları çıkarmamız, tüm sistemi, askeri kayıt ve kayıt ofislerinin çalışmalarını modernize etmemiz gerekiyor” dedi.Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun 21 Eylül’de ilan edilen kısmi seferberliğin tamamlandığı açıklamasının ardından yeniden seferberliğe ihtiyaç olup olmayacağı konusu gündeme geldi.Rusya’da kısmi seferberliğin yeniden başlama ihtimali sahadaki duruma göre değerlendirilecek.Kısmi seferberliğin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına sahadaki durumuna göre karar verileceğini, ordunun ihtiyacı durumunda böyle bir ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiği söyledi.Haber portalı Lenta.ru ile yaptığı röportajda, ayrıca ülkeden ayrılmak isteyen erkeklerin seyahat ederken, askerlik şubelerinden ‘ülkeden ayrılabilir’ kağıdı almalarını gerektirecek kararın da yürürlükte kalacağını tahmin ettiğini belirtti.Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı, “Şu anda durumu tahmin etmenin zor olduğunu anlıyoruz. Bugün kısmi seferberliğin tamamlanmasından bahsediyoruz ama devamı da mümkün olabilir. Belki durum değişir ve ordunun seferber ek insanlara ihtiyaç duyulur. Onları bir yerden almak gerekecek”dedi.