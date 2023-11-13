Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan Finlandiya’ya bisikletli kaçışlar /13 Kasım 2023 12:01

Rusya’dan Finlandiya’ya bisikletli kaçışlar

Finlandiya Sınır Muhafızları Rusya’dan bisikletle sınır geçişlerini yasakladı.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Sadece geçtiğimiz hafta 30 kişi Rusya'dan bisikletle Finlandiya’ya girmeye çalıştı. Bunun üzerine bisikletli geçişlere yasak getirildi

Finlandiya Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı Yarbay Jukka Lukkari, yaptığı açıklamada insanların bisikletleri kısa yolculuklar için kullanıyordu. Bu geçişlerde suistimaller olması nedeniyle artık gerekli evraklar olmadan, bisiklet farları ve kasklar olmadan sınırı geçmelere izin verilmeyecek” ifadelerini kullandı. 

Lukkari aynı zamanda son birkaç ayda, güneydoğu sınırındaki sınır geçişlerinden Finlandiya'ya girmeye çalışan insanların sayısında genel bir artış olduğunu söyledi. Ağustos ayından bu yana bu tür toplam 91 vaka kaydedildi. Sınır muhafızlarına göre bunlar, Rusya'yı geçiş ülkesi olarak kullanan ve Finlandiya'ya girdikten sonra sığınma talebinde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarıydı.

Açıklamada, daha önce Rus yetkililerin gerekli belgeler olmadan insanların Finlandiya sınırını geçmesine izin vermediğini iddia ediyor. Ancak sınır teşkilatından yapılan basın açıklamasına göre artık durum değişti.
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