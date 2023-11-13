Samanyolu Haber /Gündem / AYM-Yargıtay krizi sürüyor, AKP Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini kısıtlamaya hazırlanıyor /13 Kasım 2023 10:59

AYM-Yargıtay krizi sürüyor, AKP Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini kısıtlamaya hazırlanıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan krizle ilgili açıklama yaptı. Tunç, "Anayasa Mahkemesi’nin yargılama usulleri ile ilgili kanunda değişiklik yapılabilir" dedi.

SHABER3.COM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan ve ülke gündemine oturan krizle ilgili açıklama yaptı.

Konunun farklı yerlere çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

“Özgür (Özel) Bey’in cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ifadeleri var. Burada herhangi bir darbe söz konusu değil. Bu millet darbeyi de darbecileri de çok iyi bilir. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik belirsizlik varsa, AYM’nin kuruluş kanunuyla ilgili bir anlaşmazlık varsa bunlar TBMM’de konuşularak çözülebilecek hususlar. Konu hukuk çerçevesinde tartışılır ve çözüm bulunur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AYM-Yargıtay krizi sürüyor, AKP Anayasa Mahkemesi'nin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:30