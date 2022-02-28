Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmenin sabah saatlerinde yapılması bekleniyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti.





Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.





Ancak Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti.





Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.





Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.







