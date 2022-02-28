Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmenin sabah saatlerinde yapılması bekleniyor /28 Şubat 2022 01:55

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmenin sabah saatlerinde yapılması bekleniyor

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında taraflar arasındaki ilk ateşkes müzakeresinin Belarus-Ukrayna sınırındaki Gomel bölgesinde, bu sabah yapılmasının beklendiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti.

Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Anayasa Mahkemesi Temsilcisi Venislavski, Belarus'taki Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başladığını iddia etti.

Ancak Rusya ile Ukrayna’nın gerçekleştirmesi beklenen görüşmeleri düzenleyenlere yakın olduğu bilinen Belaruslu siyaset bilimci Yuriy Voskresenskiy, tarafların görüşmesinin Belarus’un Gomel bölgesinde yarın sabah gerçekleşeceğini belirtti.

Voskresenskiy, Ukrayna heyetinin görüşme yerine, güvenlik sebebiyle Polonya üstünden gideceğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.


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