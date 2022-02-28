Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk görüşme sona erdi

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.Müzakerelerde Rusya'yı temsil eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin yaklaşık 5 saat sürdüğünü, bir sonraki görüşmenin Polonya-Belarus sınırında yapılacağını açıkladı.Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ikinci tura kadar ülkelerinin yöneticileriyle başkentlerin müzakerelerdeki tutumlarına ilişkin istişarelerde bulunacağını belirten Medinskiy, "Ukrayna'yla müzakereleri sürdürme konusunda mutabakat sağladık. Görüşmeler, birkaç gün içinde Polonya-Belarus sınırında yapılacak" ifadelerini kullandı.Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu” dedi.