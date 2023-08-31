Rusya silah sanayini 7/24 çalıştırıyor

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Son ay Ukrayna’nın sayılarını artırdığı İHA saldırılarıyla başa çıkmak için savunma sistemlerinde kullanılanlar dahil tüm füze çeşitleri üretimini Rusya artırmayı hedefliyor.





Bu amaçla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından silah sanayi üretim çalışmalarının 7/24 olması talimatı geldi.





Şoygu, S-400'ler dahil Rusya'nın en büyük hava savunma sistemlerini üreten devlet şirketi Almaz-Antey'i denetledi. Tula bölgesindeki fabrikaları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Şoygu’ya üretimle ilgili bilgi verildi.





Fabrikaların üretim bantlarının 24 saat kesintisiz çalışma moduna geçmesi emrini veren Şoygu, tüm ürünlerde potansiyel üretim kapasitelerinin büyük ölçüde arttırılmasını istedi.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şoygu'nun "silah üretiminin 7/24 modunda 24 saat çalışması" için gerekli organizasyonun yapılması talimatı verdiği belirtildi.





Almaz-Antey Genel Nüdürü Yan Novikov, Rus savunma bakanına verdiği brifingde, tüm ürünlerde potansiyel üretim kapasitelerinin büyük ölçüde arttığını, iş vardiyalarındaki artışla üretimin kalitesi ve hızının da arttığını söyledi.





Almaz-Antey Rusya’nın en büyük füze ve hava savunma sistemi üreticisi. Türkiye’nin de satın aldığı S-400 Triumph hava savunma sistemlerinin yanı sıra S-300 Favorit, S-350 Vityaz ve bir çok farklı füze sistemi ve silah komplekslerini üretiyor.