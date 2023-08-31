Samanyolu Haber /Gündem / Rusya silah sanayini 7/24 çalıştırıyor /31 Ağustos 2023 14:30

Rusya silah sanayini 7/24 çalıştırıyor

Rusya füze üretimini artırmak için harekete geçti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Son ay Ukrayna’nın sayılarını artırdığı İHA saldırılarıyla başa çıkmak için savunma sistemlerinde kullanılanlar dahil tüm füze çeşitleri üretimini Rusya artırmayı hedefliyor.

Bu amaçla Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından silah sanayi üretim çalışmalarının 7/24 olması talimatı geldi.

Şoygu, S-400'ler dahil Rusya'nın en büyük hava savunma sistemlerini üreten devlet şirketi Almaz-Antey'i denetledi. Tula bölgesindeki fabrikaları ziyaret ederek denetimlerde bulunan Şoygu’ya üretimle ilgili bilgi verildi.

Fabrikaların üretim bantlarının 24 saat kesintisiz çalışma moduna geçmesi emrini veren Şoygu, tüm ürünlerde potansiyel üretim kapasitelerinin büyük ölçüde arttırılmasını istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şoygu'nun "silah üretiminin 7/24 modunda 24 saat çalışması" için gerekli organizasyonun yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Almaz-Antey Genel Nüdürü Yan Novikov, Rus savunma bakanına verdiği brifingde, tüm ürünlerde potansiyel üretim kapasitelerinin büyük ölçüde arttığını, iş vardiyalarındaki artışla üretimin kalitesi ve hızının da arttığını söyledi.

Almaz-Antey Rusya’nın en büyük füze ve hava savunma sistemi üreticisi. Türkiye’nin de satın aldığı S-400 Triumph hava savunma sistemlerinin yanı sıra S-300 Favorit, S-350 Vityaz ve bir çok farklı füze sistemi ve silah komplekslerini üretiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya silah sanayini 7/24 çalıştırıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:47:54