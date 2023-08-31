Suudi Arabistan'nın petrol kesintisi Rusya’ya yaradı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Suudi Arabistan'nın petrol üretimindeki kesintisi kendi ekonomisinin büyümesinde düşüşe yol açarken, yükselen enerji fiyatları nedeniyle Rusya daha fazla gelir elde etmeye başladı.





Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri 2023'ün başından bu yana ilk kez Temmuz ayı itibariyle arttı.





Bloomberg ajansının haberine göre, OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini sınırlamasından en çok Rusya yararlandı.





Batılı devlerlerin Rusya’ya uyguladığı petrol ambargosu ve tavan fiyat uygulamasına karşılık tepki olarak petrol üretimini kısma kararı alan OPEC+ üyesi ülkelerinden Suudi Arabistan şubat ayından itibaren petrol üretimini kesmeye başladı. O zaman Rusya'dan günde 500.000 varil daha fazla üretim yapıyan Suudi Arabistan, Temmuz ayı itibarıyla petrol üretimi günlük 1,22 milyon varil azalttı. Bunun Rusya'daki günlük petrol üretiminden 250 bin varil daha az olduğu ortaya çıktı.





Bununla da kalmayan Suudi Arabistan üretim kesintisini günde 1 milyon varil artırarak Eylül ayına kadar uzattı ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bloomberg, Suudi Arabistan'daki durumun tam tersine, artan fiyatların Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatındaki düşüşü telafi ettiğini belirtiyor.





Rusya'nın petrol ve gaz gelirleri 2023'ün başından bu yana ilk kez Temmuz ayında arttı. Ham petrolün fiyatının artması nedeniyle Rusya bütçesine daha fazla fon sağlandı ve bu da petrolün varil başına vergi oranlarını etkiledi ve aynı zamanda petrol indirimlerinin daralmasına yol açtı.