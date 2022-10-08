Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna'ya İran yapımı 'kamikaze dronlar'la saldırdı /08 Ekim 2022 11:57

Rusya, Ukrayna'ya İran yapımı 'kamikaze dronlar'la saldırdı

Rusya, Ukrayna'nın 'ilhak ettiği' bölgesi Zaporojye'de ilk kez 'kamikaze dronları' kullandı. Bölge Valisi Oleksandır Staruk'a göre İran yapımı Shahed-136 SİHA'ların şehirdeki iki altyapı tesisine zarar verdiğini ifade etti. Vali, şehre ayrıca yine bir füze saldırısı yapıldığını ve bir kişinin yaralandığını bildirdi.

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T24'ün haberine göre Rus ordusu, Ukrayna'nın karşı saldırısı karşısında işgal ettiği toprakları kaybederken Moskova, Ukrayna hedeflerini vurmak için 'kamikaze dronları' kullanmaya başladı.

Ukrayna ordu yetkililerine göre bu 'kamikaze dronlar' savaş alanlarında kullanılan diğer dronlara göre daha ucuz ve çok daha az sofistike olmasına rağmen yerdeki hedeflere büyük zarar verebiliyor. Shahed-136, düşman hedefe doğru hareket edip temas anında patlamadan önce birkaç saat havada kalabiliyor.

Pazartesi günü İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya dron sağladıkları iddiasını "temelsiz" diyerek yalanlamıştı. Öte yanda Ukrayna güçleri son 24 saatlerde 20 dron düşürdüklerini ve bunların çoğunun İran yapımı olduğunu ifade etti.

Bölge valisine göre Rusya, çarşamba günü de Kiev yakınlarındaki Bila Tserkva'yı vurmak için 6 dron kullandı ve 1 kişiyi yaraladı.

Dronların topçu mermisine kıyasla daha küçük olduğunu belirten Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri İhnat, "Bu Ukrayna savunması için yeni bir tehdit ve onu karşılamak için elimizdeki tüm imkanları kullanmalıyız" dedi.

Kiev, Rusya'nın İran yapımı 'kamikaze dronlarını' Eylül ayında kullanmaya başladığını; çoğunlukla elektrik istasyon ve hatları ile su tesislerinin hedef alındığını bildirdi.

Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre İran yapımı dronlar savaşın gidişatını büyük oranda etkilemeyecek.

Rusya, Zaporojye'yi ilhak etse de bölgenin tamamını kontrol etmiyor.
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