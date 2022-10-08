Samanyolu Haber /Teknoloji / Facebook, 1 milyon kullanıcısını uyardı: Şifreler çalındı /08 Ekim 2022 12:00

Facebook, 1 milyon kullanıcısını uyardı: Şifreler çalındı

Facebook, 1 milyon kullanıcısını çalınan kullanıcı isimleri ve şifreler konusunda uyardı. Şirket, risk yaratabilecek 400’den fazla Android ve iOS uygulaması bulunduğunu duyurdu.

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Facebook’un çatı kuruluşu Meta Platforms, "Yaklaşık 1 milyon Facebook kullanıcısını Apple ve Alphabet’in yazılım mağazalarından indirdiği uygulamalar sebebiyle güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyaracağız. Bu kullanıcıların kullanıcı adları ve şifrelerinin çalınmış olma ihtimali var" açıklamasını yaptı.

Bloomberg'ün haberine göre; Facebook tarafından yapılan açıklamada, "400’den fazla tehlikeli Android ve iOS uygulaması bulduk. Bunlar, kullanım için Facebook şifrelerini istiyor. Bu konuyu Apple ve Google’a ilettik" denildi.

Risk yaratan uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve sağlık uygulamalarının büyük çoğunlukta olduğu da kayıtlara geçti.

Uygulamalar konusunda uyarı

Apple, 400 riskli uygulamadan 45’inin kendi platformlarında olduğunu ve kaldırıldığını açıklarken Google da bütün uygulamaları kaldırma kararı alındığını duyurdu.

Meta’nın küresel tehditlerle mücadeleden sorumlu direktörü David Agranovich, “Siber suçlular bu uygulamaların ne kadar popüler olduğunu biliyor ve insanların bilgilerini ve hesaplarını çalmak için benzerlerini yaratıyorlar. Eğer bir uygulama gerçek olamayacak kadar iyiyse, mesela diğer sosyal medya platformlarından çok daha farklı özellikler sunuyorsa dikkatli olmak gerek” dedi.

Agranovich, "Facebook şifreleri çalınmış olma ihtimali olan 1 milyon kişinin hepsinin şifre ve kimlikleri çalınmış olmayabilir" yorumunu yaptı.
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