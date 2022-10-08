Şaka değil: 2 milyon kişi Haaland için parlamentoya başvurdu













Haaland şu ana kadar bu sezon Premier Lig'de 14 gol attı ve peş peşe 3 iç saha maçında hat-trick yaptı. Haaland'ın Gol Krallığı'nda en yakın takipçisi 7 gol ile Spurs'den Harry Kane. Norveçli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 5 gol attı.







Haaland'ın kariyeri





100 bin imzalık hedefle açılan "Erling Haaland'ın bir robot olduğu gerekçesiyle Premier Lig'den ihraç edilmesi için dilekçe" yaklaşık 2 milyon imzaya ulaştı.Haaland'ın takım arkadaşı Aymeric Laporte, dilekçenin ekran görüntüsünü paylaşarak kinayeli bir biçimde Norveçli yıldızın tamamen futboldan ihraç edilmesini istedi.22 yaşındaki Erling Haaland'ın futbolculuk kariyeri Bryne FK'da başladı. Genç oyuncu 2016-2017 sezonu devre arasında 100 bin euro bedelle transfer olduğu Molde'den, 2018-2019 sezonu başında 8 milyon euro karşılığında ayrıldı. Erling Haaland'ın RB Salzburg kariyeri bir sezon sürdü ve ardından Bundesliga devi Borussia Dortmund 20 milyon euro ödeyerek Norveçli yıldızı kadrosuna kattı. Manchester City sezon başında 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'la anlaşmasının ardından Erling Haaland'ı renklerine bağladı.