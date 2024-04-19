Olympiakos maçında oyundan alınırken hocasına tepki gösterdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahasında Oympiakos'u konuk ettiği karşılaşmanın 86. dakikasında teknik direktör İsmail Kartal'ın oyundan aldığı sarı kart sınırındaki Fred, kararı beğenmedi.





Fenerbahçe'nin ilk maçta 3-2 yenildiği rakibi karşısında maçı 1-0 önde götürürken teknik direktör İsmail Kartal, 86. dakikada iki oyuncu değişikliğine gitti. Turu getirecek ikinci gol için hamle yapan İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i, Fred'in yerine ise Miha Zajc'ı oyuna aldı.





Ancak İsmail Kartal'ın kendisini oyundan almasına tepki gösteren Fred, oyundan çıkarken hocasına dönerek "Why, why" (Neden, neden) ifadelerini kullandı. Yedek kulübesine giderken de tepkisini sürdüren Fred'e İsmail Kartal, kendisini neden oyundan aldığını anlattı.





Fred, bu konuşmanın ardından morali bozuk bir şekilde yedek kulübesindeki yerini aldı.