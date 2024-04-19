İYİ Partiden istifa eden vekilden ilginç iddia : En az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak

İYİ Parti’nin disipline verdiği, sonra da partiden istifa eden bağımsız İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu, “Bana göre en az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak. Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır” görüşünü ifade etti.
'MUHAFAZAKAR KÜRTLERİ TEMSİL EDECEKTİM'
Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e seçim sonuçlarını değerlendiren Ensarioğlu, istifa ettiği İyi Parti’ye ilişkin eleştirilerde bulundu.“Merkez sağ olacak diye İYİ Parti’ye katılmıştım. Orada muhafazakar Kürtleri ve merkez sağı temsil edecektim. Partideki ilişkilere, dostluğa, saygıya hiçbir itirazım yok. Gerçekten bir saygı sevgi vardı. Ama parti merkez sağa oturamadı. Zaman zaman mehter marşı gibi bir ileri, iki geri adım attı. Kürt meselesinde de MHP ile ‘Biz mi daha milliyetçiyiz onlar mı?’ diye yarıştı” eleştirileri getiren Ensarioğlu, “Buna rağmen insanlara olan saygım, sevgim nedeniyle İYİ Parti’de kalmıştım” diye devam etti.
Ensarioğlu, ihraç talebiyle disipline verilme sürecini sözlerinin devamında şöyle anlattı:
“Şeyh Said’le ilgili açıklamam üzerine beni arayıp bir şey sormadan ihraç talebiyle disipline verildim. Üç dönem Doğru Yol’da, üç dönem İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcılığı yapan birisini disipline vermek yakışmadı. Ben parti kararlarına, tüzüğüne karşı çıkmamış, fikirlerimi söylemiştim. Benim için vatanım, bayrağım çok kıymetlidir. Türk’ü, Kürt’ü devletimi seviyorum.
Beni disipline veriyor. Ben bakanlık yapmışım. 3 defa orada 3 defa da burada 6 defa genel başkan yardımcılığı yapmışım. Burada benim üzerimden giden milliyetçi oyları geri getirmeye çalıştılar. Ben hedef gösterildim ve disipline verildim. Bu adam Şeyh Said ile ilgili bir açıklama yapıyor, koskoca Ensarioğlu, bakanlık da yapmış biz onu disipline veriyoruz. Bu doğru bir şey değildi. Benim üzerimden siyaset yapmak istendi, bu doğru bir şey değildi.”
'CHP ARTIK MERKEZDİR'
CHP’nin merkez parti olmasında, sağ oyların toplanmasında 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük katkısı olduğunu anlatan Ensarioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rahmetli Süleyman Demirel’e yakın bir siyasetçiydim. Demirel, ‘Mutfaktaki yangın hükümet götürür’ diyordu. Bu seçimde çok daha ilginç bir şey oldu. Sağcı-solcu CHP’ye oy verdi. CHP’nin belediye sayısını artıracağını biliyordum ama birinci parti olacağını düşünmemiştim. CHP’de merkez sağın, muhafazakâr seçmenin, MHP’li seçmenin oyu çok. Sağcısı-solcusu CHP’ye oy verdi. CHP, artık merkezdir. Özgür Özel’in, Mansur Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun bu aralar konuşmaları çok güzel. Kimseyi incitmiyor, birlik, beraberlik, Türkiye ittifakı deniliyor. CHP’yi merkez kabul etmezlerse yanlış yaparlar. Başta yöneticileri bunu kabul etmeli.”
'31 MART'TA MİLLET CHP'YE BİR ŞANS VERDİ'
Ensarioğlu, bağımsız milletvekilleriyle ilgili parlamentodaki havayı da şöyle anlattı:
“Bana göre en az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak. Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır. Bu iki parti milletvekillerinden kaçını alır onu bilemem. Çünkü o partilerin de seçim bölgesinde milletvekilleri olduğu için sıkıntı olur. Ama yeni güçlü bir parti kurulursa hepsini toparlayabilir. 31 Mart’ta millet CHP’ye bir şans verdi. Merkez’de CHP’yi gördü. Sokağa değil sandığa döküldü. ‘Kamu düzeni’ diyoruz ya vatandaş olay çıkarmadan sandığa gitti. Eğer CHP içinde kavga çıkmazsa, bu gelen seçmen CHP’de kalıcı olur. Özgür Özel’in, Mansur Bey’in, Ekrem Bey’in çok güzel konuşmaları var. Kavga etmeden devam ederelerse, oy veren insanları kucaklarlarsa iki dönem daha götürür. Açıkçası benim de gönlüm CHP’de.”