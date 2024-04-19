İYİ Partiden istifa eden vekilden ilginç iddia : En az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak

İYİ Parti’nin disipline verdiği, sonra da partiden istifa eden bağımsız İstanbul milletvekili Salim Ensarioğlu, “Bana göre en az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak. Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır” görüşünü ifade etti.





'MUHAFAZAKAR KÜRTLERİ TEMSİL EDECEKTİM'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e seçim sonuçlarını değerlendiren Ensarioğlu, istifa ettiği İyi Parti’ye ilişkin eleştirilerde bulundu.“Merkez sağ olacak diye İYİ Parti’ye katılmıştım. Orada muhafazakar Kürtleri ve merkez sağı temsil edecektim. Partideki ilişkilere, dostluğa, saygıya hiçbir itirazım yok. Gerçekten bir saygı sevgi vardı. Ama parti merkez sağa oturamadı. Zaman zaman mehter marşı gibi bir ileri, iki geri adım attı. Kürt meselesinde de MHP ile ‘Biz mi daha milliyetçiyiz onlar mı?’ diye yarıştı” eleştirileri getiren Ensarioğlu, “Buna rağmen insanlara olan saygım, sevgim nedeniyle İYİ Parti’de kalmıştım” diye devam etti.



