Ukrayna seferberlik adına sıkı önlemler alıyor

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında farklı yaşlarda insanlar savaşıyor. Fakat şu anda Ukraynalı askerlerin ortalama yaşı 40'tan fazla. Bunu düzeltmek için ülkenin parlamentosu zorunlu askerlik yaşını düşürdü.







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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, seferberlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı onayladı. Karar önce Mayıs 2023'te Ukrayna Verkhovna Rada tarafından kabul edildi. Yasanın resmi olarak yürürlüğe girmesi, Ukrayna parlamentosunun internet sitesinde yayınlandığı gün oldu.





2023 yılında, Ukrayna Savunma Bakanlığı, seferberlik yaşının düşürülmesiyle ilgili bir girişimde bulunmuştu. Bakanlık, ülkede sıkıyönetim ilan edilmesine rağmen, 27 yaş altındaki kişilerin askere alınmasının gereksiz olduğunu ve yıllık tıbbi muayenelerin ek kaynak ve mali maliyete yol açtığını savunmuştu.





7 Şubat'ta Verkhovna Rada, seferberlik yasasını kabul etti ancak bu kararın önünde birçok değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasında elektronik celp, araba kullanma yasağı ve kaçakçıların banka hesaplarının bloke edilmesi gibi konular yer alıyordu. Ancak, tasarının orijinal hali insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle parlamento tarafından reddedildi.





Sıkıyönetim ve seferberlik uzatıldı





Daha önce Ukrayna meclisi Verkhovna Rada, sıkıyönetim ve seferberliği genişletti, süresini uzattı. Mecliste yapılan oylama sonucu ülkede ilan edilen sıkıyönetim ve seferberlik 13 Mayıs 2024'e kadar, 90 gün daha uzatıldı.





24 Şubat 2022'de çatışmaların patlak vermesinin ardından ülkede sıkıyönetim getirilmiş, aynı zamanda seferberlik ilan edilmişti. O zamandan bu yana, sonuncusu Kasım 2023'te olmak üzere seferberlik ve sıkıyönetim dokuz kez uzatıldı.