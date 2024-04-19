Rus devlet adamlarının ülke dışına seyahatleri kısıtlandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Reuters'in farklı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, devlet adamlarının ülke dışına seyahatlerini kısıtladı.





Habere göre Rus yetkililer, yabancı devletlerin Rusya'nın devlet sırlarını öğrenmeye çalışabileceği endişesi nedeniyle devlet görevlilerinin yurt dışına seyahat etme kurallarını sıkılaştırdı.





Haber ajansı, kısıtlamaların devlet kurumuna ve kişinin bilgiye erişim düzeyine bağlı olarak değiştiğini belirtiyor. Ayrıca FSB’nin bazı departman çalışanlarının "dost" ülkelere bile seyahat etmesini yasaklıyor. Kaynaklardan biri, "Mayıs tatillerinde Özbekistan'a veya Belarus'a bile gidemezsiniz. Ancak özel izniniz varsa gidebilirsiniz" ifadelerini kullandı.





Mesela Duma milletvekilleri Minsk'e bile ve hatta hiçbir yere gidemiyor. İçişleri Bakanlığı, FSB ve Rusya Ulusal Muhafızları çalışanlarının, başta eski Sovyet cumhuriyetleri olmak üzere Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye olmak üzere yalnızca 14 ülkeyi ziyaret etmesine izin veriliyor. Bir yetkili ajansa, iade edilme korkusu nedeniyle Çin'e seyahate bile her zaman izin verilmeyebileceğini söyledi.





Reuters kaynaklarından biri, eski Sevastopol valisi Dmitry Ovsyannikov'un Ocak ayında Londra'da gözaltına alınmasının ardından Rus yetkililerin yurtdışına seyahat etme kurallarının daha katı hale geldiğini açıkladı.