Samanyolu Haber /Gündem / AKP’de şimdi de Rolex kazası /19 Nisan 2024 10:17

AKP’de şimdi de Rolex kazası

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Meclis’te ziyaretine gelenlerle selfie çekip paylaştı. Kolundaki 562 bin liralık saatin görüldüğünü fark edince sildi.

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Bayram tatilinde Monako’da ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşan ve kolunda 585 bin liralık Rolex saat olan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ardından AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da yarım milyonluk Rolex saati ortaya çıktı.

Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi. Takipçileri ‘Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumları yaptı. Yenişehirlioğlu da tepkiler üzerine paylaşımını sildi.


AKP’li Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor. Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Euro arasında değişiyor. AKP’li vekilin saatiyle ilgili paylaştığı fotoğrafa şu tepki mesajları geldi:
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