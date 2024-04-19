Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'le ticarette yeni bilgiler: Uçak, helikopter, İHA parçaları... /19 Nisan 2024 13:37

İsrail'le ticarette yeni bilgiler: Uçak, helikopter, İHA parçaları...

İsrail ve Türkiye arasındaki ticaret tartışmaları sürerken, Gazeteci Metin Cihan, Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı'nın, İsrailli bir şirketten savunma sanayinde kullanılacak ürün satın aldığını belgeledi.

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Türkiye'nin İsrail ile olan ticari ilişkilerini sürdürülmesi tepkiyle karşılanıyor. Gazze’de İsrail’in katliam saldırıları sürerken ticaretin devam etmesi, Türkiye’de protesto ediliyor.

Filistin İçin Bin Genç'in İstiklal'de yaptığı ses getiren eylem sonrası Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticarete kısıtlama getirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Türkiye'nin ticari ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, bu kez savunma sanayini kapsayan bir mal alımını paylaşarak, kısıtlama kararının havada kaldığını gözler önüne serdi.

Cihan, Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı'nın (TUSAŞ), İsrailli Baz Airborne'dan uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının diğer aksam ve parçalarını tedarik ettiğinin belgesini paylaştı.

Metin Cihan şunları söyledi:

"Genellikle şaşırmadığınızı söylüyorsunuz ama ben şaşırmaya devam ediyorum. Bugün şunu gördüm, TUSAŞ Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı'nın da İsraille ticareti var. Uçak, helikopter, İHA aksamları dahil olmak üzere. Gazze'de katliam devam ederken bile. Tusaş dışında şimdilik Tübitak, Aselsan, Roketsan ve Havelsan savunma sanayi alanında İsrai ile alışverişi olduğunu tespit ettiğim diğer kuruluşlar. Bu hep böyleymiş ama ben sadece 7 Ekim sonrasına odaklanıyorum. TUSAŞ geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında İsrail'den mal çekmiş. Ankara Gümrük Müdürlüğü kayıtlarına göre; Tarih: 25 Ekim 2023 Alıcı: TUSAŞ Satıcı: Baz Airborne (İsrail) Çıkış ülkesi ve menşei: İsrail GTIP kodu: 880730000000 Ürün: Uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının díğer aksam ve parçaları TÜİK veritabanında bu GTIP koduyla yaptığım sorgulamayı ekte paylaşıyorum."


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