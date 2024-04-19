İliç'te göçük altındaki bir kişiye daha ulaşıldı: İşte kimliği!

Erzincan’ın İliç İlçesi’nde Anagold Altın Madeni Bölgesi’nde içerisinde 1 kişi bulunan bir otomobil bulundu. Otomobilde ikinci bir kişinin olup olmadığı ise araştırılıyor.







Erzincan-İliç’te 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle dokuz işçi göçük altında kalmıştı.





5 Nisan tarihinde 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı ancak 8 işçi hala toprak altında kurtarılmayı bekliyor.





Munzur Press'te yer alan habere göre, Bugün ise maden bölgesinde, içerisinde 1 kişinin bulunduğu bir otomobil bulundu.





Sabırlı Deresi bölgesinde bulunan otomobille ilgili çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen cumhuriyet savcısı inceleme başlatırken, AFAD ekipleri de bulunan otomobilin çıkartılması çalışmalarını sürdürüyor.





Bulunan otomobilin içerisinde 1 kişiye ait cansız beden çıkarıldı. Cansız bedenin Adnan Keklik’e ait olduğu tahmin ediliyor. Araç içerisinde ikinci bir kişinin olup olmadığına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.







KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Toprak yığınından cenazesi çıkarılan işçinin evli ve 2 çocuk babası Adnan Keklik olduğu öğrenildi.





Erzincan İliç doğumlu olduğu öğrenilen Keklik'in burada toprağa verileceği bildirildi.





NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik'in 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.





Hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığı belirtilmişti. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kalmıştı.





İşçilerinden birinin cansız bedenine bugün ulaşılırken, 8 işçi için arama çalışmaları devam ediyor.





Meclis, 2 ay sonra maden kazasına ilişkin araştırma komisyonu kurdu.