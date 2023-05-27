Rusya'dan Almanya'ya misilleme! Yeni kararı duyurdular

Almanya’nın ülkede faaliyet gösteren Rus istihbarat servisi çalışanlarına sınırlama getirmesinin ardından Rusya’dan Almanya’ya misilleme geldi. Rusya, ülkede çalışan Alman diplomat sayısının önemli ölçüde azaltacağını açıkladı.





Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya’nın açıklamasına tepki olarak “Haziran ayından itibaren Rusya tarafından belirlenen bu sınır, Rusya Federasyonu'ndaki varlığımızın her alanında büyük aksaklıklar getirecektir. Bu karar ışığında Almanya, Rusya'da diplomatik varlığını sürdürürken kültür elçilerinin de asgari düzeyde bu ülkede varlığını sürdürmesi önemlidir" denildi.



