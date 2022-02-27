Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın müzakere çağrısına Zelenski'den şartı 'evet' /27 Şubat 2022 10:53

Rusya'nın müzakere çağrısına Zelenski'den şartı 'evet'

Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Ukrayna'dan cevap gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, daveti kabul için şart sundu.

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Ukrayna-Rusya savaşında peş peşe sıcak açıklamalar geldi. Rusya, müzakereler için hazır olduğunu ve Ukraynalıları beklediğini açıklarken Ukrayna 'evet' cevabı verdi. Ancak görüşme için ön şart sundu. 

Kremlin Sözcüsü Pesko, Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu ve Rus heyetinin görüşme için Belarus'a ulaştığını da belirtti. Cevap ise Zelenski'den geldi. 

ZELENSKI'DEN AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa müzakere görüşmelerinin Minsk'te olabileceğini söyledi. Ancak Reuters haber ajansının son haberine göre; Ukrayna, Rusya'nın Belarus'ta görüşme teklifini reddetti. Zelenski, Minsk'in kendisinin Rus işgalinde suç ortağı olduğunu, ancak kapıyı başka yerlerde müzakerelere açık bıraktığını söyledi.

Ancak Zelenski, Rusya ile müzakereler için, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rus heyetinin Gomel'e varmış olmasının "anlamsız" olduğunu kaydetti.

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