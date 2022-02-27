Rusya'nın müzakere çağrısına Zelenski'den şartı 'evet'

Ukrayna-Rusya savaşında peş peşe sıcak açıklamalar geldi. Rusya, müzakereler için hazır olduğunu ve Ukraynalıları beklediğini açıklarken Ukrayna 'evet' cevabı verdi. Ancak görüşme için ön şart sundu.





Kremlin Sözcüsü Pesko, Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu ve Rus heyetinin görüşme için Belarus'a ulaştığını da belirtti. Cevap ise Zelenski'den geldi.





ZELENSKI'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya saldırmazsa müzakere görüşmelerinin Minsk'te olabileceğini söyledi. Ancak Reuters haber ajansının son haberine göre; Ukrayna, Rusya'nın Belarus'ta görüşme teklifini reddetti. Zelenski, Minsk'in kendisinin Rus işgalinde suç ortağı olduğunu, ancak kapıyı başka yerlerde müzakerelere açık bıraktığını söyledi.





Ancak Zelenski, Rusya ile müzakereler için, Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi.







Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rus heyetinin Gomel'e varmış olmasının "anlamsız" olduğunu kaydetti.

