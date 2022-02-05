Samanyolu Haber /Ekonomi / Saadet Partisi'nden TÜİK'e özel video: Tahriş olan ekonomi için bakım serisi! /05 Şubat 2022 12:17

Saadet Partisi'nden TÜİK'e özel video: Tahriş olan ekonomi için bakım serisi!

Saadet Partisi’nden TÜİK’e videolu eleştiri: ”Düşük enflasyonunun sırrı TÜİK’in yeni Formülünde saklı, böyle daha ışıltılı”.

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Videoda, “Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi, gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK’in yeni formülünde saklı, böyle daha ışıltılı” denildi.

Saadet Partisi, kozmetik krem reklamına benzeterek hazırladığı video ile Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) eleştirdi. Videoda, “Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi, gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK’in yeni formülünde saklı, böyle daha ışıltılı” denildi.

Saadet Partisi tarafından “Gerçek rakamlara karşı geliştirilmiş yeni formülüyle; TÜİK” isimli bir video hazırlandı. Partinin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda TÜİK eleştirilirken; el bakım kremleri ile TÜİK yayınladığı istatistikler birbirine benzetildi. Videoda şu ifadeler yer aldı:

“Yıl boyunca tahriş olan ekonomi için TÜİK bakım serisi, gerçekleri kapatmada yüzde 48’e kadar etkili. Düşük enflasyonun sırrı TÜİK’in yeni formülünde saklı, böyle daha ışıltılı.”

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