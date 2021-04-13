Samanyolu Haber /Gündem / Sahurda cadı avı: 84 kişiye gözaltı operasyonu /13 Nisan 2021 09:30

Sahurda cadı avı: 84 kişiye gözaltı operasyonu

İzmir merkezli soruşturmada Hizmet Hareketi'ne mensup olduğu ileri sürülen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı olanların büyük çoğunluğunun TSK mensubu olduğu dikkat çekerken 42 subay gözaltına alındı.

Sahurda cadı avı: 84 kişiye gözaltı operasyonu

İzmir’de yürütülen soruşturma kapsamında, 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlgili kişilerin yakalanması için gece yarısından sabaha kadar kolluk kuvvetlerince operasyon yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hizmet Hareketi'ne mensup oldukları gerekçesi 64 askeri personel ile 20 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 29’u Kara Kuvvetleri, 7’si Hava Kuvvetleri, 4’ü Deniz Kuvvetleri, 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup olup; 3’ü yüzbaşı, 6’sı teğmen, 7’si üsteğmen, 34’ü astsubay, 4’ü uzman çavuş rütbesinde olan 42 muvazzaf asker ve 10’u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personel olduğu açıklandı. Ayrıca haklarında gözaltı kararı olan 20 polisten 14'ünün aktif görevde olduğu öğrenildi. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılık talimatıyla 84 kişinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

17. OPERASYON, TOPLAM SAYI 2298

Diğer yandan İzmir’de 19.11.2019 ile 23.03.2021 tarihleri arasında düzenlenen 16 ayrı soruşturma, eş zamanlı yakalama- gözaltı işlemleri sonucunda 1755’i muvazzaf, 475’i muvazzaf olmayan asker, 68’i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 2 bin 298 kişi hakkında işlem yapıldı.
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