Samanyolu Haber /Politika / Saray'ın 'anket kumpası' deşifre mi oldu? /26 Ağustos 2022 11:37

Saray'ın 'anket kumpası' deşifre mi oldu?

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde CHP Genel Merkezi'nden bir isim ile yaptığı sohbeti anlattı.

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Pehlivan, bugünkü 'Komplo teorisi mi' başlıklı köşe yazısındai CHP Genel Merkezi'nde konuşulanları aktardı. Pehlivan, isim vermeden "CHP Genel Mekezi'nden bir bilen" olarak tanımladığı siyasetçinin “Bilgi olarak söylüyorum: Bunların hepsi sistematik bir projenin eseri” dediğini belirtti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bilgi olarak söylüyorum: Bunların hepsi sistematik bir projenin eseri”

CHP Genel Merkezi’nden bir bilen böyle diyordu. Ona göre, “AKP kötü ama muhalefet daha kötü; şu kişi aday gösterilmezse oy vermeyin” söyleminin yaygınlaşması tesadüf değil.

Meğer ana muhalefet partisinde şu görüş hâkimmiş: AKP anketleri görüyor ve eriyen oylarını toparlayamıyor. Sonunda bazı araştırma şirketleriyle birlikte yeni bir stratejiyi geliştirdiler. “Madem biz oylarımızı artıramıyoruz, muhalefetin yükselişinin önüne geçelim” dediler. Stratejinin temel mantığı bu.

CHP’deki yaygın iddiaya göre, bu proje için yandaş “bilinmeyen” siyasetçisinden gazetecisine bazı isimlerle de anlaşıldı.

Bu tez doğru mu, AKP’ye oy vermeyecekler sandıktan uzaklaşır mı, zamanla ortaya çıkar..."
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