Saray'ın Başdanışmanından İmamoğlu'na; ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel…’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Yayının bir bölümünde TOKİ başkanı Ömer Bulut bağlanmak istedi. Moderasyon ise telefon bağlantısına izin vermedi.





Moderatör Senem Tolugay Ilgaz, önceki özel röportajlarda da olduğu gibi bu röportajda da format gereği TOKİ başkanı Bulut yayına bağlanamayacağını ancak televizyonun her zaman kendisine açık olduğunu kaydetti.





Bunun üzerine İBB Başkanı İmamoğlu “TOKİ sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum ama TOKİ başkanı bir gün isterse KİPTAŞ genel müdürüyle oturup konuşur” ifadelerini kullandı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral da bu anları sosyal medya paylaşarak İmamoğlu’na hakaret etti.





Saral, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





“Sen TOKİ başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı. Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon’un yüz karası müptezel!”