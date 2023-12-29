Ukrayna'da gece kırmızı alarm: Rusya 'saldırı dalgası' başlattı

Cuma sabahı erken saatlerde Kiev, Odesa, Dnipro, Kharkiv ve Lviv'e insansız hava araçları ve füzelerle yapılan saldırılar nedeniyle Ukrayna genelinde hava alarmı verildi.







Ülke genelinde çok sayıda kişinin yaralandığı ve en az bir kişinin öldüğü bildirildi.





BBC'nin aktardığına göre, gece boyunca süren saldırıların yaygın ve geniş kapsamlı olduğu ve ülkenin dört bir yanındaki kentleri vurduğu bildirildi.





Kharkiv, ülkenin Rusya ile olan doğu sınırına 40 km'den (25 mil) daha az bir mesafede yer alırken, Lviv Ukrayna'nın en batısında, Polonya sınırına sadece 70 km (43 mil) mesafede yer alıyor.





Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentteki hava savunmasının saldırıları püskürtmek için çalıştığını söyledi ve vatandaşları sığınaklarda kalmaya çağırdı.





Kharkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov, şehre yapılan bir dizi saldırıda bir kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.





Güneydeki Odesa'da ise belediye başkanı, düşürülen bir insansız hava aracının enkazının isabet ettiği bir binanın alev aldığını bildirdi.





Batıdaki Lviv şehrinin belediye başkanı Andriy Sadovyi şehre en az iki saldırı düzenlendiğini söyledi.





Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Hava savunmamızı güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz. Ancak dünyanın bu terörü durdurmak için daha fazla desteğe ve güce ihtiyacımız olduğunu görmesi gerekiyor" dedi.