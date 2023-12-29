Trump'a şok üstüne şok: Bir eyalette daha 'ön seçime katılamaz' kararı

Maine Eyalet Sekreteri Shenna Bellows, ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan aday adayı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağı yönünde karar verildiğini açıkladı.







Kısa süre önce Colorado Yüksek Mahkemesi'nin aynı başlık altında Trump'ın bu eyaletteki ön seçimlere giremeyeceği ve isminin oy pusulalarında yer almaması yönündeki kararının ardından Maine eyaleti Trump aleyhinde aynı sonuca varan ikinci eyalet oldu.





'TRUMP, ADAYLIK İÇİN UYGUN DEĞİL'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Bellows, Trump hakkında alınan kararı ABD Anayasası’nın 14'üncü maddesine dayandırdı. Colorado'daki karar da aynı maddeye dayandırılarak alınmıştı. Bahsi geçen maddenin ilgili fıkrası, kamu görevlilerinin 'devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım edemeyeceğini' öngörüyor.







Bellows, 2021’deki Kongre baskınına neden olduğunu savunarak Trump’ın ‘uygun aday olmadığını' söyledi. Bellows, 34 sayfalık gerekçeli kararda, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına giden yolda, Trump'ın taraftarlarını 'yanlış iddialarla ateşlediğini' savundu.





Trump'ın bu dönemde yaptığı konuşmalarda, göstericilere 'sakin ve barışçıl' olmalarını söylemesinin hareketlerinin etkisini azaltmadığı belirten Bellows, bu kararı kolay almadığını belirterek "Daha önce hiçbir başkan adayı isyanla ilişkilenmemişti” dedi.





SON SÖZÜ YÜKSEK MAHKEME SÖYLEYECEK

Maine eyaletinin Demokrat yönetiminin almış olduğu karar da Colorado Yüksek Mahkemesi'nin kararı gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından hükme bağlanacak. Dolayısıyla, Donald Trump'ın bu eyaletlerde ön seçimlere girip giremeyeceğine ülkenin en yüksek adli mercii karar verecek.





ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında 'başkaldırı ve isyan' suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.





Her iki eyaletin kararına göre, 5 Mart 2024 tarihinde Colorado ile Maine eyaletlerinde yapılacak ve Cumhuriyetçi aday adaylarının yarışacağı ön seçimlerde Trump'ın adı oy pusulalarında olamayacak. Her iki eyaletteki seçim yarışına ilişkin son kararı ABD Yüksek Mahkemesi verecek. Dokuz üyesi bulunan mahkemede altı Cumhuriyetçi eğilimi bulunan, üç de Demokrat eğilimi olan yargıç görev yapıyor.