SAROS Araştırma: “2024’te ekonomi daha kötü olacak”





“Size göre bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtlar yüzde 70'le ekonomi, yüzde 6.2 ile işsizlik, yüzde 5.6 ile adalet, yüzde 3.7 ile savaşlar, yüzde 3.4 ile mülteci, yüzde 2.8 ile eğitim, yüzde 1.7 ile güvenlik, yüzde 1.4 ile hükümet, yüzde 1.2 ile terör, yüzde 1.2 ile düşük emekli maaşları oldu. Vatandaşların yüzde 33'ü ‘bu sorunların çözümünü siyasi partilerden hangisi sağlayabilir' sorusuna ‘hiçbiri' yanıtını vererek çoğunluğu oluştururken AKP'nin çözeceğini düşünenler yüzde 24, CHP'nin çözeceğini söyleyenler ise yüzde 11.2 oldu.







Mehmet Şimşek'in 4 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasından bu yana geçen beş ayda faizler hızla artırılırken, dolar kuru kısmen serbest bırakıldı. Akaryakıt ve MTV başta olmak üzere tarihi vergi zamlarına imza atıldı, vatandaşın üzerindeki vergi yükü katlandı.







Şimşek'in vaadi, yabancı sermaye çekip ödemeler dengesi krizi riskini ortadan kaldırmak, iç talebi kısıp enflasyonu da düşürmekti. Geride kalan beş ayda kur ve vergi artışlarıyla birlikte enflasyon hızla yükseldi, reel ücretler eridi. Beklenen yabancı sermaye henüz gelmedi. Mevcut ekonomik tablo, vatandaşın umudunu azaltırken, karamsarlığı artırdı.











SAROS Araştırma, 30 büyükşehirde gündemin nabzını tuttu. 2 bin 260 kişiyle yapılan “Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırma” sonuçlarına göre halkın büyük bölümü 2024'te ekonominin ‘çok kötü' olacağını düşünüyor. Halkın yüzde 57.5'i mevcut duruma göre ‘daha kötü olur' görüşündeyken yüzde 11.4 ise aynı olacağını düşündüğünü söyledi. ‘İyi olur' diyenler yüzde 23.7'de kaldı, yüzde 7.3 ise herhangi bir fikir belirtmedi.