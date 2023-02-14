Savaşa rağmen Ukrayna’dan Türkiye’ye destek





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Rusya ile bir yıldır yoğun çatışmalar içinde olan Ukrayna, depremzedelere destek olmak için arama kurtarma ekibi gönderdi.





Ukrayna’dan gelen kurtarma ekibi günlerdir deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bu arada, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı. "Türkiye’ye bu zor zamanda destek veriyoruz" şeklinde yazdı.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarihindeki en büyük afetlerinden birini yaşayan Türkiye’ye bir kez daha destek mesajı yolladı. Zelenski, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğini ziyaret eti.





Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere ile bir araya geldi, kendisine taziyelerini iletti. Ukraynalı lider, Türkiye’yi derinden yaralayan depremler sonrası büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı. Büyükelçilik ziyareti hakkında telegram hesabından yazılı paylaşım yapan Zelenski, depremde yaralanan insanlara acil şifalar dilediğini ifade etti ve Türkiye’deki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarını minnetle anıyoruz. Bir anda çok sayıda can alan korkunç trajedi, yüreğimizde derin bir acıya neden oldu. Türk halkının acısını paylaşıyoruz ve bu zor zamanda destek veriyoruz." diye yazdı.