Sağlık çalışanı Habertürk yayınına girdi: Cumhurbaşkanı buraya gelsin, yüzü yetiyor mu?

Maraş merkezli 10 ilde yıkıma neden depremin büyük hasar verdiği illerden biri der Adıyaman.







Adıyaman'dan gerçekleşen deprem yayınında araya giren bir sağlık çalışanı kentin süreçte yalnız bırakıldığını söyledi.





'Adıyaman 3 gün boyunca kaderine terk ettiler' diyen o sağlık çalışanı, 'İnsanlar burada 3 gün boyunca enkaz altında soğuktan, açlıktan öldü. Ne yapalım biz? Cumhurbaşkanı buraya gelsin. Gelsin bakalım yüzü yetiyor mu? Adıyaman'da 1 tane vekil, üst düzey yönetici yok' ifadelerini kullandı.