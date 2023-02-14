Rusya, Sudan'da üs kuruyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Sudan’ı ziyaretinde, ülkede kurulması planlana askeri deniz üssü de görüşüldü.





Moskova’nın Hartum'un şartlarını yerine getirdiği ve Sudan’ın anlaşmayı kabul ettiği bildirildi.





Rus medyası tarafından verilen açıklamada, Rusya ile Kızıldeniz'de bir Rus deniz üssü kurmak için bir anlaşmanın yeniden müzakere edildiği belirtilerek "Rusya tüm endişelerimizi giderdi. Askeri açıdan anlaşma onaylandı" denildi.





Anlaşma, Sudan'da belgeyi onaylayacak bir sivil hükümet ve bir yasama organı kurulduktan sonra yürürlüğe girecek.





Sudan'da Rus Donanması için bir ikmal noktası kurulmasına ilişkin anlaşma da Kasım 2020'de imzalanmıştı. Anlaşmaya göre üssün azami personel sayısı 300 kişiyi geçemeyecek. Aynı anda en fazla dört Rus gemisi üste kalabilecek.