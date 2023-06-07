Samanyolu Haber /Gündem / Seçim bitti, depremzedelerin ertelenen faturaları toplu olarak gönderildi /07 Haziran 2023 08:14

Seçim bitti, depremzedelerin ertelenen faturaları toplu olarak gönderildi

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 4 ay geçti. Depremden sonra bölgede üç ay boyunca ertelenen elektrik faturalarının toplu şekilde gelmeye başlaması tartışmalara neden oldu.

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Deprem bölgesine elektrik sağlayan şirketler depremzedelere faturaları göndermeye başladı. 7 bin TL’yi bulan faturasına tepki gösteren bir depremzede, “Bu faturalara itiraz edeceğiz” dedi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, depremzedelerin barınma ve temel sorunlarının hâlâ çözülemediğini vurguladı. Deprem bölgesindeki yaşam koşullarının zorluklarını anımsatan Ulutaş, “Bu özelleştirmenin yarattığı sorundur. Elektrik enerjisi bir kamu hizmeti olarak verilseydi bugün o bölgedeki yurttaşlar mağdur olmayacaktı” dedi. Konuyla ilgili düzenleme olması gerektiğini ifade eden Ulutaş, “Bu temel insan hakkıdır. Kamusal anlayışla ele alınmalı ve devlet bu bağlamda varlığını artırmalı” ifadelerini kullandı.

Hataylı depremzedeler evlerinde yaşadıkları döneme göre daha yüksek elektrik faturası gelmesine tepki gösterdi.

Faturalar, depremzedeler için toplanan bağışları akıllara getirdi. Yardım için kamu kurumlarının da aralarında yer aldığı birçok oluşum tarafından “Türkiye Tek Yürek” kampanyası düzenlenmişti. 115 milyar TL toplanmış ancak AKP’nin hazırlayıp TBMM’ye sunduğu Afet Yeniden İmar Fonu’nun kapsamına kampanyada toplanan paraların dahil edilmediği ortaya çıkmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilişkin “Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allah’tan korkun. O faturaları silin” mesajını paylaştı.
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