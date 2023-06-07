Samanyolu Haber /Gündem / Soylu özel dosya hazırlayıp, yerine atanan Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti! /07 Haziran 2023 08:23

Soylu özel dosya hazırlayıp, yerine atanan Ali Yerlikaya'yı Erdoğan'a ihbar etti!

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihbar etti. İddialara göre Soylu, Yerlikaya’nın, İçişleri Bakanı olmaması için bir dosya hazırladı.

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Geçen 28 Mayıs’ta yapılan 2’inci turdaki seçim sonrası mazbatasını alan ve yemin eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak yeni kabinesini açıkladı. Erdoğan, daha sonra MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi kritik önemdeki kurumların başına yeni isimleri atadı. Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı ise Süleyman Soylu’dan boşalan ‘İçişleri Bakanlığı’ koltuğuna atadı.

SOYLU'DAN ÇARPICI HAMLE
İddiaya göre; 14 Mayıs seçimlerinin hemen ertesinde Ali Yerlikaya ismi Erdoğan’ın kafasında netleşmişti. Ancak görevinin devam etmesini isteyen Süleyman Soylu son ana kadar koltuğu için mücadele etti. Erdoğan’ın, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Yerlikaya’yı oturmayı planladığını öğrenen Soylu, çarpıcı bir hamle yaptı.

ERDOĞAN, YERLİKAYA HAKKINDAKİ İDDİALARI SORDU
Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, konuya yakın 3 ayrı kaynaktan edinilen bilgilere göre Soylu, Yerlikaya hakkında bir dosya hazırlayarak Erdoğan’a sundu. Erdoğan, sunulan ‘dosya’ için ihtiyatlı davrandı ve Yerlikaya hakkındaki iddiaları sordurdu. Yetkililer, Erdoğan’a “iddialar gerçek dışı” yanıtını verdi. Bu gelişme üzerine Erdoğan, Yerlikaya’yı bakan olarak atadı. Aslında bu Soylu’nun Yerlikaya’ya yönelik ilk saf dışı etme hamlesi değildi. Daha önceden de Ali Yerlikaya ve emniyet genel müdürü Mehmet Aktaş’ın aralarında olduğu kişiler hakkında bir dosya hazırlanmış bu dosya ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca teslim edilmişti.

KORUMA VERME YETKİSİNİ ELİNDEN ALDI
Soylu ile Yerlikaya arasındaki krizi ilişkin de bilgi veren kaynakların verdiği bilgilere göre Soylu koltuğunu bırakmak istemiyordu. Ancak, sorun sadece ‘koltuk’ kaygısı da değildi. Soylu ile Yerlikaya arasındaki gerilim, özellikle güvenlik bürokrasisi içinde iyi biliniyordu. Soylu, Yerlikaya’nın koruma verme yetkisini elinden almış, bununla da yetinmemişti. Soylu, Yerlikaya’nın kamu için yaptığı bazı harcamaları engel olmuş, personel alımlarına dahi müdahale etmişti.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK
Eski Bakan Soylu’nun, halefi olmaması için hakkında dosya hazırlayacak kadar nefret ettiği bir isim, Ali Yerlikaya şimdi ‘İçişleri Bakanı’ koltuğunda. Şimdi kartlar yeniden dağıtılacak gibi. Yerlikaya’nın uzun süredir vali olarak görev yapması, özellikle emniyet teşkilatında Soylu’nun kadrolarıyla yola devam etmek istememesi halinde kendi kadrosunu nasıl kuracağı sorusu büyük merak konusu. Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürüyecek Ancak kulislere göre, Yerlikaya, Soylu’ya yakın olmayan isimlerle yol yürümekte kararlı. Hatta bu isimlerden biri Soylu’nun meslekten ihraç etmek için büyük çaba sarf ettiği eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan... Bazı kaynaklar, İstanbul Eski Emniyet Müdürü Çalışkan’ın, aynı görevine geri dönebileceğine vurgu yapıyor.
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