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Meclis Başkanlığı için seçim günü: 7 isim yarışacak

TBMM'de milletvekili yemin töreninin tamamlanmasının ardından gözler Meclis Başkanlığı seçimine çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek seçimler için şimdiye kadar 7 parti aday gösterdi. İşte TBMM Başkanlığı için aday olan milletvekilleri.

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Milletvekillerinin yemin töreniyle 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı çalışmalarına başlayan Meclis, bu hafta da mesaisini sürdürecek. Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 Kabine üyesi yemin edecek. Daha sonra Meclis'in 30. Başkanı için seçim yapılacak. Şimdiye kadar 7 milletvekili aday gösterildi.

AKP VE MHP'NİN ADAYI NUMAN KURTULMUŞ
TBMM Genel Kurulu'nda 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesinde AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

CHP VE İYİ PARTİ AYRI AYRI ADAY ÇIKARDI
CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday gösterdi.

TİP TUTUKLU VEKİLİ ADAY GÖSTERDİ
Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, TİP'in adayı ise Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay oldu.

DEVA VE GELECEK PARTİSİ DE ADAY ÇIKARDI
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

KAÇ OY ALMASI GEREKİYOR?
Meclis içtüzüğüne göre, başkanlık için ilk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy şartı aranacak.
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