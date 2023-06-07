Samanyolu Haber /Gündem / Şimşek izin verecek mi: Yeni asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu /07 Haziran 2023 08:36

Şimşek izin verecek mi: Yeni asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamda. Komisyondan 500 dolara denk gelen 11 bin TL rakamının çıkması bekleniyor. Diğer yandan ekonomi için gözlerin üzerinde olduğu yeni bakan Mehmet Şimşek'in tavrı da şimdiden büyük bir merak konusu.

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Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing aldı.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak.

Çalışma Bakanı Işıkhan'ın başkanlık yapacağı komisyon toplantısında ara zam belirlenecek.

 Ara zammın belirlenmesinde temmuzun ilk haftasında açıklanacak haziran ayı verileri ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon belirleyici olacak.

KONUŞULAN RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre ise komisyon toplantılarının sonunda dolar kurunun hangi seviyede olacağı bilinmiyor. 

İşçi tarafını temsil eden Türk İş’in masaya en son aya ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırması ile oturuyor.

Ancak işçi kesiminin çoğunluğu asgari ücret belirlemede asıl kıstasın bekâr bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” olması gerektiğini savunuyor.
Son araştırmada Türk-İş bu rakamı 13 bin 440 TL olarak hesaplamıştı.
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