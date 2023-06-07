Dövizde rekor serisi sürüyor: İşte son rakamlar

Döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türk Lirası ise günden güne değer kaybetmeye devam ediyor.







14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi şiddetlenirken, dolar ve Euro rekor üstüne rekor kırıyor.





DOLAR 22 TL'Yİ AŞTI

Bu hafta tarihinde ilk kez 21 TL sınırını aşan dolar, düşük hacimli piyasa gece yarısı da 22,06 seviyesine ulaşarak rekor yeniledi.





EURO 24 TL'Yİ ZORLUYOR



Bir süredir 22 TL'nin üzerinde işlem gören Euro da bugün tarihi zirvesini gördü.





Euro/TL, bugün 23 TL eşiğini ilk kez geçerek, 23,59 seviyesine kadar çıktı.





DOLAR, EURO VE ALTINDA SON DURUM

Saat 07.04 itibarıyla;





Dolar/TL 22,1739





Euro/TL 23,8728





Gram altın 1.400,13 seviyesinde işlem görüyor.